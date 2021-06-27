انتهت في الدوري - الجيش (0)-(2) البنك الأهلي.. فوز هام

الأحد، 27 يونيو 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في الدوري بـ 34 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي في السابع عشر بـ 19 نقطة.

--

نهاية المباراة

ق. 93 الزنفلي يتصدى لتوصيبة عمرو جمال.

ق. 92 جوووول ثاااني. كريم بامبو يسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق. 90 كريم بامبو يتحصل على ركلة جزاء للبنك الأهلي.

ق. 84 عرضية يخرج الزنفلي عليها بشكل خاطئ وتذهب إلى أحمد سمير الذي يسدد الكرة ساقطة نحو المرمى، لكن دبش ينقذ من على الخط.

ق. 73 عرضية من الجهة اليسرى إلى أحمد سمير الذي استلم الكرة وسدد فوق المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 ركنية قابلها أحمد علي برأسية، وتابعها دبش بقدمه أمام المرمى، لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

ق. 22 تصويبة قوية من مهند لاشين، يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

ق9: أحمد علي جوووووول الأول للبنك الأهلي

ق8: ضربة جزاء للبنك الأهلي بعد ارتطام الكرة في يد أحمد علاء الدين.

انطلاق المباراة

طلائع الجيش البنك الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إي بي سي: سيبايوس أتم اتفاقه مع بيتيس 18 دقيقة | الدوري الإسباني
البنك الأهلي يهزم طلائع الجيش ويشعل صراع البقاء 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) الإسماعيلي.. أصحاب الأرض يهدرون التعادل 41 دقيقة | الدوري المصري
لتعويض رحيل حكيمي.. سكاي: إنتر يريد التعاقد مع بيليرين 44 دقيقة | ميركاتو
مباشر يورو 2020 - هولندا (0)-(2) التشيك.. جووووووووووووول الثاني 2 ساعة | يورو 2020
مصطفى محمد يغادر لقاء دينامو بوخارست الودي للإصابة 2 ساعة | المحترفون
طائرة - المسؤول الإعلامي للاتحاد الإفريقي لـ في الجول: لهذا السبب لم تتأجل مباراة مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت في الدوري - الجيش (0)-(2) البنك الأهلي.. فوز هام 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك