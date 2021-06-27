في الجول يكشف – فرمان من كاتيرون بشأن الصفقات بسبب مباريات الدوري

الأحد، 27 يونيو 2021 - 16:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تأجيل أي حديث عن صفقات الفريق للموسم المقبل، في الوقت الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن كارتيرون سيتحرك في حسم صفقات الفريق مع إدارة النادي، مع بداية فترة توقف الفريق عن مباريات الدوري، والتي تبدأ بعد مباراة غزل المحلة يوم 5 يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com أن المدرب الفرنسي قد حدد رغباته للموسم المقبل وهي لاعبين في وسط الملعب. أحدهما مصري والثاني أجنبي في حالة تأكد رحيل فرجاني ساسي بشكل رسمي.

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المدرب الفرنسي يريد مصريين، أحدهما ظهير أيمن والآخر مدافع، فيما يريد مهاجما صريحا أجنبيا.

FilGoal.com كان قد كشف رغبة كارتيرون في مراكز الأجانب للموسم المقبل في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قرر كارتيرون عودة جميع المعارين إلى الفريق مع نهاية الموسم ليخضعوا إلى اختبار سريع منه، ثم يقرر مصيرهم النهائي.

كارتيرون استقر على عودة رزاق سيسيه ومصطفى فتحي للفريق، أما فيما يخص محمد أوناجم الجناح المغربي المعار للوداد، ومحمد صبحي الحارس المعار للاتحاد السكندري، فلم يستقر على مصيرهم حتى الآن، مع وجود فرصة لعودتهم.

الزمالك باتريس كارتيرون
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