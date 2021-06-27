عبد الحفيظ: لم نقرر بعد طلب تقديم موعد النهائي.. لا أعتقد أن كاف سيوافق

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه لم يقرر بعد هل يطلب تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أم لا، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيرفض الأمر على الأرجح.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة 9090:"ليس لدينا قرار نهائي بشأن تعديل موعد المباراة، كل ما طلبته من مسؤولي كاف بعد مباراة الترجي أن نرتدي الزي الأساسي في النهائي ضد كايزر تشيفز الذي سيكون مضيف المباراة".

وأضاف "لا أعتقد أن كاف سيغير موعد نهائي دوري الأبطال".

واستمر "لدينا هدف رئيسي وهو البطولة، مهما مر الفريق بمواقف قوية أثناء مشوارنا. نحترم الترجي وتونس جدا، لكن منذ اعتماد كاف على الفيديو على مدار 11 أو 12 مباراة حدثت مشكلتان فقط، كلاهما في رادس، هذا ما قلته في الاجتماع الفني. لكن بشكل عام استقبلنا الترجي وتعاملنا معه بشكل يليق بنا وبهم".

وأضاف "أثق تماما في الحكم رضوان جيد، رغم احتسابه ركلة جزاء ضدنا في مباراة فيتا كلوب غير صحيح بالمرة. قلت له حينها بعد المباراة أثق بك جدا ولم تر اللعبة بنسبة ١٠٠٪ وكان من الممكن أن نخرج. العجيب أن الحكم لم يحتسب الركلة مباشرة، العالم كله يراها، وكنت أثق أنه سوف يستدعي حكم الساحة، هناك تفاصيل بسيطة وقرارات من الممكن أن تغير مسار مباراة أو بطولة, مباراة جميلة وانتهت، كانت صعبة ونتطلع للأهم".

وعن الدوري قال لاعب الأهلي ومصر السابق:"أي هدف كبير يتطلب تضحيات مثل الاستعداد بكل قوة والتركيز والحصول على قسط من الراحة في بيتي أو خارجه، من يريد أن يكون أسطورة لابد أن يفكر بهذه الطريقة. نستعد لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، إنها مباراة مهمة جدا في مشوارنا بالدوري".

وأسقط الأهلي ضيفه الترجي يوم السبت بثلاثية دون رد ليحجز مكانه في نهائي الأبطال للعام الثاني على التوالي.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي يوم 17 يوليو المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وكان المنتخب الأولمبي المصري أوضح أن هناك اقتراحا بشأن طلب تقديم موعد النهائي، حتى يتسنى انضمام لاعبي الأهلي للفريق.

وكشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه في حال تقديم الاقتراح سيتم تحويله للمكتب التنفيذي. (التفاصيل)

ولابد من دخول منتخب مصر الأولمبي فقاعة طبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل، مما يهدد الفريق بعدم انضمام لاعبين من الأهلي.

ويشارك الفريق الأولمبي المصري، وكذلك منتخب جنوب إفريقيا، في دورة كرة القدم للرجال في طوكيو 2020.

وتنطلق مباريات الدورة في 22 يوليو المقبل.