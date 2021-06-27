كايزر تشيفز لـ في الجول: الحديث عن تغيير موعد نهائي الأبطال سابق لأوانه

الأحد، 27 يونيو 2021 - 10:49

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يرى فينا مافوسا المتحدث الرسمي لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي أنه لا مجال للحديث الآن عن إمكانية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيلعب فيه الفريق ضد الأهلي حامل اللقب.

وقال مافوسا لـFilGoal.com:"الحديث عن تغيير الموعد سابق لأوانه، نحن الآن في النهائي ونركز على ذلك".

وواصل "الأولمبياد موضوع آخر سنناقشه حين نبدأ الاستعداد للنهائي".

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وأتم "صنعنا تاريخا لنادينا بالوصول للنهائي، هذا ما نركز عليه حاليا".

وتأهل كايزر تشيفز لأول مرة لنهائي الأبطال ليضرب موعدا مرتقبا مع الأهلي في 17 يوليو المقبل في الدار البيضاء بالمغرب.

وكان المنتخب الأولمبي المصري أوضح أن هناك اقتراحا بشأن طلب تقديم موعد النهائي، حتى يتسنى انضمام لاعبي الأهلي للفريق.

وكشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه في حال تقديم الاقتراح سيتم تحويله للمكتب التنفيذي. (التفاصيل)

ولابد من دخول منتخب مصر الأولمبي فقاعة طبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل، مما يهدد الفريق بعدم انضمام لاعبين من الأهلي.

ويشارك الفريق الأولمبي المصري، وكذلك منتخب جنوب إفريقيا، في دورة كرة القدم للرجال في طوكيو 2020.

وتنطلق مباريات الدورة في 22 يوليو المقبل.

كايزر تشيفز الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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