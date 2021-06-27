موسيماني: لم نكن لنصل للنهائي دون مساندة الإدارة والجمهور.. هيا لنحقق العاشرة

الأحد، 27 يونيو 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - بيتسو موسيماني

وجه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي شكره لإدارة النادي وجمهوره بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

وأسقط الأهلي ضيفه الترجي بثلاثية دون رد يوم السبت ليحجز مقعده في النهائي للعام الثاني على التوالي.

وقال الجنوب إفريقي عبر حسابه في فيسبوك:"نعم، سنفعلها. لنتوج باللقب العاشر. الأهلي رائع".

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وواصل "أداء طيب من المدرب والجهاز الفني واللاعبين، لم نكن لنحقق ذلك دون مساندة قوية من الرئيس والإدارة والجمهور".

وسيخوض موسيماني النهائي للمرة الثالثة بعدما توج باللقب في 2016 مع ماميلودي صنداونز وفي 2020 مع الأهلي.

بينما الأهلي يطمح للتتويج باللقب العاشر لتعزيز رقمه القياسي كأكثر من فاز بالبطولة.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي يوم 17 يوليو المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

الأهلي موسيماني دوري أبطال إفريقيا
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