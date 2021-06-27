مواعيد مباريات اليوم 27 يونيو 2021.. بيراميدز يتحدى الرجاء ولقاء ناري في اليورو

يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي اليوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتنقل beIN Sports Premium 1 المباراة التي تنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتستكمل اليوم مباريات ثمن نهائي يورو 2020 وتلعب هولندا ضد التشيك (6 مساء - beIN Max 1).

وتواجه بلجيكا فريق البرتغال حامل اللقب (9 مساء - beIN Max 1).

وفي الدوري المصري يلعب سموحة ضد الإسماعيلي (9 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وتجري الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2021 وتلعب البرازيل ضد الإكوادور (11 مساء - beIN Max 5).

وتواجه فنزويلا فريق بيرو (11 مساء - beIN Max 5).

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