مواعيد مباريات اليوم 27 يونيو 2021.. بيراميدز يتحدى الرجاء ولقاء ناري في اليورو

الأحد، 27 يونيو 2021 - 10:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي اليوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتنقل beIN Sports Premium 1 المباراة التي تنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتستكمل اليوم مباريات ثمن نهائي يورو 2020 وتلعب هولندا ضد التشيك (6 مساء - beIN Max 1).

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وتواجه بلجيكا فريق البرتغال حامل اللقب (9 مساء - beIN Max 1).

وفي الدوري المصري يلعب سموحة ضد الإسماعيلي (9 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وتجري الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2021 وتلعب البرازيل ضد الإكوادور (11 مساء - beIN Max 5).

وتواجه فنزويلا فريق بيرو (11 مساء - beIN Max 5).

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بيراميدز يورو 2020
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