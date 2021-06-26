انتهت في إفريقيا - الأهلي (3) (0) الترجي.. إلى النهائي رقم 14
السبت، 26 يونيو 2021 - 20:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق 86: بينية خلف دفاع الأهلي يهدرها مهاجم الترجي أعلى عارضة الشناوي.
ق 72: كرة طولية داخل منطقة جزاء الترجي يرسلها أجايي إلى كهربا برأسية لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية.
ق 69: كهربا يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل.
ق 68: 3 تغييرات للأهلي بنزول وليد سليمان ورامي ربيعة وكهربا بدلا من محمد شريف وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة.
ق 67: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى شريف الذي يسدد كرة قوية لكن بن شريفية يبعدها لركنية.
ق 61: تقنية الفيديو تحتسب الهدف وتصبح النتيجة 3-0.
ق 60: جوووووووووووووول للأهلي ثالث عن طريق حسين الشحات بعد استلم كرة طولية من أفشة وتقنية الفيديو تراجع صحة الهدف.
ق 58: تغيير ثاني للأهلي بنزول جونيور أجايي بدلا من أليو ديانج
ق 56: جوووووووووووووووول أفشة يمرر بينية لشريف المنفرد الذي يسدد على يسار بن شريفية معلنا الهدف الثاني للأهلي.
ق 54: سيطرة حمراء على الكرة ومحاولات غير مكتملة على مرمى الترجي.
ق 46: نزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: خروج أنيس البدري ونزول أمين بن حميدة في أول تغيير للترجي.
ق 37: جوووووووووووووووووووووول معلول والأول من ركلة جزاء للأهلي.
ق 35: ركلة جزاء للأهلي وطرد للإلياس شتي مدافع الترجي.
ق 32: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء بعد عرقلة إلياس شتي لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، والحكم يعود لتقنية الفيديو.
ق 30: كرة طولية من معلول داخل منطقة الجزاء إلى حمدي فتحي الذي أرسل عرضية أرضية أبعدها الحارس قبل لاعبي الأهلي.
ق 28: تسديدة مباغتة من رؤوف بن غيث لكن الشناوي يبعدها لركنية.
ق 27: أكرم توفيق يخطف الكرة من لاعب الترجي لتصل إلى السولية ثم أفشة الذي يمرر بينية إلى محمد شريف لكن الحارس يصل لها أولا
ق 25: ركلة حرة مباشرة للأهلي.. يسددها أفشة لكن تصطدم بالحائط البشري.
ق 15: بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر بعد عرقلة محمد بن رمضان في منتصف الملعب.
ق 10: ضغط تونسي بحثا عن الهدف الأول.
انطلاق المباراة