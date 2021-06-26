تشكيل الأهلي – عودة أفشة كأساسي أمام الترجي

السبت، 26 يونيو 2021 - 19:44

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

يعود محمد مجدي "أفشة" لتشكيل الأهلي أمام الترجي، فيما يستمر أكرم توفيق كظهير أيمن.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد عودة أفشة كأساسي في اللقاء، فيما يستمر أكرم توفيق كظهير أيمن.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك عن الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والده: أحمد ياسر ريان سيكون متاحا إذا احتاجه الأهلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الترجي – موسيماني لا يغير فريقا فائزا التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الأهلي – تغييران من الشعباني

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج.

أمامهما: محممد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: ورامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - جونيور أجايي - حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن.

في إفريقيا الأهلي الترجي أفشة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إلى المغرب.. كايزر تشيفز يحصد تأهلا تاريخيا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الفايكنج يذبحون التنين 7 دقيقة | يورو 2020
تشكيل الترجي – توجوي يقود الهجوم.. والبدري أساسي أمام الأهلي 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يورو 2020 - فيراتي وأتشيربي أساسيان مع إيطاليا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا 16 دقيقة | يورو 2020
تشكيل الأهلي – عودة أفشة كأساسي أمام الترجي 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على بطاقة التأهل يتأجل للجولة الأخيرة بمجموعة الصعيد 35 دقيقة | مصر
استعدادا للموسم الجديد.. كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لأول فوز ودي 44 دقيقة | المحترفون
مباشر كرة سلة - الزمالك (34)-(38) الاتحاد.. تقدم سكندري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 2 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك