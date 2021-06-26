استعدادا للموسم الجديد.. كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لأول فوز ودي

أحرز أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر هدف فوز فريقه أولمبياكوس على فولفسبيرجر النسماوي في أول مباريات الفريق اليوناني استعدادا للموسم الجديد.

وفاز أولمبياكوس على فولفسبيرجر النمساوي بهدف دون مقابل في أول مباريات أولمبياكوس في فترة التحضير للموسم الجديد والتي أقيمت في النمسا.

وأحرز كوكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 بعدما حل بديلا في الشوط الثاني.

ويلتقي أولمبياكوس غدا الأحد، مع كراسنودار الروسي في ثاني مبارياته الودية.

وأنهى أولمبياكوس الموسم الماضي بطلا للدوري اليوناني برصيد 67 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أريس سالونيكا صاحب المركز الثاني.

بينما وصل الفريق لنهائي كأس اليونان وخسر أمام باوك بهدفين مقابل هدف واحد.

وتألق كوكا (28 عاما) بتسجيل 15 هدفا وإرسال 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مباراة، وتوج مع أولمبياكوس باللقب الـ46 في تاريخ النادي.