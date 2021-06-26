مؤتمر السعيد: متفاءل للغاية بإمكانية العبور لنهائي الكونفدرالية.. ونتيجة الذهاب لا تخدم الفريقان

أوضح عبد الله السعيد قائد بيراميدز أن الفريق استعد جيدا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويتفاءل بإمكانية بلوغ النهائي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية غدا الأحد في التاسعة مساءً على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي: "متفاءل للغاية بإمكانية عبور الفريق المغربي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي خاصة في ظل الروح المعنوية الهائلة التي يتمتع بها اللاعبون قبل تلك المواجهة الهامة".

وأضاف "بيراميدز يسعى لأن يحقق حلم التتويج باللقب بعدما وصل للنهائي في النسخة الأخيرة وكان قريبا من البطولة القارية".

وأكمل "اللاعبون تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الحلم الغالي، ونتيجة التعادل السلبي في الذهاب بالقاهرة لا تخدم أي من الفريقين في الإياب وتبقى الفرص قائمة لكل منهما ويتوقف التأهل في النهاية على اللاعبين ومجهودهم داخل الملعب والأفضل بدنيا وفنيا سيفوز ويصل إلى النهائي ويحقق هدفه".

وأردف "اعتاد على اللعب بجماهير طوال مسيرتي لأن الجمهور يؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب ويدفعهم لبذل أقصى جهد لديهم، وغيابهم يؤثر بالسلب عليهم، ولكن مع الوضع الحالي وإجراءات فيروس كورونا وغياب الجمهور يجب التعامل مع الموقف بصورة عادية".

وأتم "جمهور الرجاء كبير للغاية وغيابه عن المواجهة في صالح بيراميدز، والكرة الآن بين اللاعبين والأفضل سيحقق حلم التأهل للنهائي".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي.

الفوز أو التعادل بأي نتيجة يصب في صالح بيراميدز الذي يسعى للتأهل للنهائي الثاني تواليا.

فيما سيكون الفوز فقط هو ما يؤهل الرجاء للنهائي.