انتهت في إفريقيا – كايرز تشيفز (0) (0) الوداد.. تأهل تاريخي
السبت، 26 يونيو 2021 - 17:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كايزر تشيفز والوداد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق 62: عرضية من الجهة اليمنى لكايزر تشيفز يقابلها نوركوفيتش برأسية قوية يتصدى لها التنكاوتي ببراعة يحولها لركنية.
ق 59: عرضية من الجهة اليمنى يقابلها مؤيد اللافي برأسية مرت أعلى العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: تسديدة من أشرف الداري يتصدى لها الحارس ويبعدها لركنية.
ق 39: رأسية من فروسلر يتصدى لها حارس الوداد بسهولة.
ق 20: تسديدة أيمن الحسوني من خارج الـ 18 يبعدها الحارس ببراعة لركنية.
ق 13: تسديدة من أوناجم من خارج منطقة الجزاء في متصف المرمى يتصدى لها الحارس على مرتين.
ق 5: هجوم الوداد يصغط على حارس كايرز تشيفز الذي يمرر بالخطأ لتصل إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء دون رقابة فيسدد برعونة لتصل سهلة في يد الحارس.
ق 3: ركنية لكايزر تشيفز تصل إلى نوركوفيتش الذي يسدد بقدمه دون رقابة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.
بداية المباراة