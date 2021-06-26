انتهت في إفريقيا – كايرز تشيفز (0) (0) الوداد.. تأهل تاريخي

السبت، 26 يونيو 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كايزر تشيفز والوداد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق 62: عرضية من الجهة اليمنى لكايزر تشيفز يقابلها نوركوفيتش برأسية قوية يتصدى لها التنكاوتي ببراعة يحولها لركنية.

ق 59: عرضية من الجهة اليمنى يقابلها مؤيد اللافي برأسية مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تسديدة من أشرف الداري يتصدى لها الحارس ويبعدها لركنية.

ق 39: رأسية من فروسلر يتصدى لها حارس الوداد بسهولة.

ق 20: تسديدة أيمن الحسوني من خارج الـ 18 يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

ق 13: تسديدة من أوناجم من خارج منطقة الجزاء في متصف المرمى يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 5: هجوم الوداد يصغط على حارس كايرز تشيفز الذي يمرر بالخطأ لتصل إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء دون رقابة فيسدد برعونة لتصل سهلة في يد الحارس.

ق 3: ركنية لكايزر تشيفز تصل إلى نوركوفيتش الذي يسدد بقدمه دون رقابة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية المباراة

في إفريقيا كايزر تشيفز الوداد
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