مؤتمر أروابارينا: معنوياتنا مرتفعة استعدادا لـ الرجاء

شدد رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز على جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه الرجاء يوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"استعددنا بشكل جيد، الحالة المعنوية عالية للاعبين فريقه وكذلك الحالة البدنية والفنية، جميع العناصر المختارة جاهزة لخوض تلك المواجهة الهامة".

وأضاف "الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين رغم التعادل السلبي في مباراة الذهاب، الفريق قدم مستوى جيدا إلى حد كبير على الرغم من الغيابات التي يعاني منها وعدم خوضه لمباريات لفترة طويلة، وإصابات مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا بعد رحلة نيجيريا. اللاعبون لديهم الرغبة في الفوز والعودة ببطاقة التأهل للنهائي من المغرب".

واستمر "الرجاء قوي للغاية، يقدم مسيرة طيبة سواء محليا أو قاريا، ولكن المواجهة أمامه غدا هي مواجهة داخل أرض الملعب والفريق الأفضل فنيا وبدنيا سيكون الفوز والتأهل من نصيبه. بيراميدز يفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات في ظل توالي المباريات المحلية والقارية في الأشهر الماضية، ويتم تأهيلهم الآن، أثق كثيرا في المجموعة المختارة للقاء وقدرتها على الفوز والتأهل".

وأتم "نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي لا تخدم أي فريق بالتأهل، الرجاء وبيراميدز لديهما الرغبة في الفوز والتسجيل والوصول للنهائي، أتوقع مواجهة قوية بين فريقين كبيرين. غياب الجمهور طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا لكن اللاعبين تعودوا على ذلك ويتعاملون مع الأمور بصورة طبيعية".

ويستضيف الرجاء فريق بيراميدز في لقاء مرتقب يحتاج فيه كل فريق للتسجيل بعدما انتهى الذهاب في القاهرة بلا أهداف.

ويأمل بيراميدز التأهل لنهائي البطولة للموسم الثاني تواليا بعدما خسر من نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الأخيرة.

والمتأهل من الناديين للنهائي سيلعب ضد القطن الكاميروني أو شبيبة القبائل الجزائري.