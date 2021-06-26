مؤتمر مدرب الرجاء: حذاري من الغرور ضد بيراميدز.. ولم أقصد تجاهل أروابارينا

السبت، 26 يونيو 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

حذر لسعد الشابي مدرب الرجاء لاعبيه من الغرور أمام ضيفه بيراميدز يوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال الشابي في مؤتمر صحفي:"الفريقه استعد جيدا، ركزت مع اللاعبين على الناحية الذهنية والفنية. التقدير كان جيدا للغاية بالنسبة للمباراة وأهميتها كونها أمام فريق قوي وصل في النسخة السابقة للدور النهائي، ويمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز".

وأضاف "عودة عبد الإله الحفيظي للمشاركة غير واضحة حتى الآن وسيتم حسمها في الساعات المقبلة في ظل معاناته من إصابة مؤخرا. طالبت اللاعبين بعدم الغرور والتوازن بين الدفاع والهجوم. سعيد بعدم تلقي أي أهداف في الذهاب بالقاهرة، أتمنى عدم استقبال أهداف في مباراة الغد".

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وأتم "هناك سوء تفاهم بشأن عدم مصافحة رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، الأمر انتهى تماما وكان هناك حوار ودي بيننا قبل مغادرة ملعب الدفاع الجوي. العلاقة بين الأندية العربية على خير ما يرام وأتمنى أن تستمر كذلك مستقبلا".

ويستضيف الرجاء فريق بيراميدز في لقاء مرتقب يحتاج فيه كل فريق للتسجيل بعدما انتهى الذهاب في القاهرة بلا أهداف.

ويأمل بيراميدز التأهل لنهائي البطولة للموسم الثاني تواليا بعدما خسر من نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الأخيرة.

والمتأهل من الناديين للنهائي سيلعب ضد القطن الكاميروني أو شبيبة القبائل الجزائري.

الرجاء بيراميدز الكونفدرالية
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