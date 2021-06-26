احذر يا أهلي.. 3 إحصائيات تاريخية تنبه لصعوبة الإياب ضد الترجي

السبت، 26 يونيو 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي نتيجة إيجابية بالفوز على الترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس.

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الترجي الأهلي في إفريقيا
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