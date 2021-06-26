التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الأهلي – تغييران من الشعباني

السبت، 26 يونيو 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

الترجي - الأهلي

من المنتظر أن يجري معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي تغييران على التشكيل الذي خسر من الأهلي 1-0 ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع الشعباني بالمخضرم خليل شمام في محل محمد علي يعقوبي المصاب بكورونا في قلب الدفاع.

ويدخل أنيس البدري في خط الهجوم عوضا عن الغاني خالد عبد الباسط.

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وبالتالي، يصبح تشكيل الترجي المتوقع..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز – خليل شمام – عبد القادر بدران – إلياس شتي

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني – ويليام توجي – أنيس البدري

الترجي الأهلي في إفريقيا
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