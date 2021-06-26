التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الترجي – موسيماني لا يغير فريقا فائزا

السبت، 26 يونيو 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

يبدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لن يجر أي تغييرات على التشكيل الذي فاز على الترجي ذهابا 1-0 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حينما يواجه نفس الفريق إيابا على ملعب الأهلي we السلام.

ورغم جاهزية محمد مجدي "أفشة"، وعودة محمد هاني للمران الجماعي، فمن المنتظر أن يعول موسيماني على نفس التشكيل الذي فاز في رادس.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع لـ الأهلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

الأهلي الترجي في إفريقيا
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