مواعيد مباريات اليوم 26 يونيو 2021.. الأهلي ضد الترجي وانطلاق ثمن نهائي اليورو
السبت، 26 يونيو 2021 - 10:13
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد ضيفه الترجي التونسي اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويكفي الأهلي التعادل للتأهل للنهائي بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف.
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 4 وbeIN Sports Premium 1.
وفي السادسة مساء سيلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضد الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتنقل beIN Sports Premium 1 المباراة.
وتبدأ اليوم مباريات الدور ثمن النهائي ليورو 2020 فتلعب ويلز ضد الدنمارك (6 مساء) وتواجه إيطاليا فريق النمسا (9 مساء).
وتنقل beIN Max 1 المباراتين.