مواعيد مباريات اليوم 26 يونيو 2021.. الأهلي ضد الترجي وانطلاق ثمن نهائي اليورو

يلعب الأهلي ضد ضيفه الترجي التونسي اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي التعادل للتأهل للنهائي بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 4 وbeIN Sports Premium 1.

وفي السادسة مساء سيلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضد الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل beIN Sports Premium 1 المباراة.

وتبدأ اليوم مباريات الدور ثمن النهائي ليورو 2020 فتلعب ويلز ضد الدنمارك (6 مساء) وتواجه إيطاليا فريق النمسا (9 مساء).

وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا