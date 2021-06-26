مواعيد مباريات اليوم 26 يونيو 2021.. الأهلي ضد الترجي وانطلاق ثمن نهائي اليورو

السبت، 26 يونيو 2021 - 10:13

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل لقاء الترجي

يلعب الأهلي ضد ضيفه الترجي التونسي اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي التعادل للتأهل للنهائي بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 4 وbeIN Sports Premium 1.

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وفي السادسة مساء سيلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضد الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل beIN Sports Premium 1 المباراة.

وتبدأ اليوم مباريات الدور ثمن النهائي ليورو 2020 فتلعب ويلز ضد الدنمارك (6 مساء) وتواجه إيطاليا فريق النمسا (9 مساء).

وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

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