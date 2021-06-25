مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 22:42

كتب : حسام نور الدين

معين الشعباني مدرب الترجي أمام الزمالك

شدد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على أن حظوظ الفريق لا زالت قائمة في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي في الذهاب على ملعب رادس بهدف دون رد، ويلتقي الفريقان غدا السبت، في تمام التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "المباراة صعبة على الفريقين مثل مباراة الذهاب بالضبط، المباراة غدا بين كبار إفريقيا وكلاهما يستحق أن يخوض النهائي، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ونحافظ على حقوقنا في التأهل للنهاية".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتقسيمة قوية استعدادا للترجي قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن

وأضاف "قادرون على تعويض الغيابات مع مثل تلك الظروف، وواجهنا نفس الوضع في مباراة الذهاب بعدد من الغيابات".

وأكمل "الظروف التي طرأت على حضور الجماهير لمباراة الغد يؤثر إيجابيا لنا وسلبيا على الأهلي، لكن ليس بالفرق الملحوظ، الترجي لا يستسلم ويلعب على الألقاب وهذا هدفنا أمام جمهورنا وأمام تاريخ النادي العظيم".

وتُلعب مباراة الغد بدون حضور جماهيري، بينما أقيمت مباراة الذهاب بحضور 5000 مشجع.

وتابع "سنلعب على حظوظنا للوصول إلى النهائي، الـ 90 دقيقة القادمة نخوضها لسمعة وتاريخ الترجي وكل شيء وارد".

وواصل "خسرنا أمام الأهلي وعوضنا والعكس صحيح لذلك أصبح اللعب في مصر أو تونس سهل علي الفريقين، وما يرجح كفة فريق عن الآخر هو النتيجة النهائية عقب نهاية المباراة".

واختار أصعب مباراة للترجي في النسخة الحالية من دوري الأبطال: "أصعب مباراة لنا وقدمنا بها مجهود كبير كانت العودة أمام شبيبة بلوزداد في ربع النهائي، وبعدها خضنا عدة مباريات محلية فضلا عن تجمع المنتخب وهذا ما قلل من التحضيرات للأهلي في المباراة السابقة، وهذه ليست مبررات لكنه ما حدث".

وأردف "أرفض أن يفسر أي شخص أن جماهير الترجي أثرت علينا سلبا في تونس، أدعو الجميع لزيارة تونس لأجل معرفة ما تقدمه جماهير الترجي للاعبين من دعم".

وأكمل "كل مباراة تفرض علينا متغيرات وظروفها كيف نتعامل معها، بالتأكيد هناك تعديلات لمباراة الغد فنيا وتكتيكيا تخص هذه المباراة ولا أفكر إذا كنت سألعب ضربات ترجيح أم لا. لكن سأجتهد لأجل الجماهير التي حفزتنا قبل السفر".

واستدرك "خسرنا شوط في تونس ونلعب الشوط الثاني غدا في القاهرة لأجل الوصول إلى ما نتمناه بالتعويض والصعود إلى النهائي، جمهور الترجي طالبنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد وأتمنى أن نكون سبب فرحتهم لهذا الدعم الكبير".

وأتم "رسالتي للاعبين بالتركيز في الشوط الثاني للمباراة الذي يقام في القاهرة لأن الفرصة لا تزال بين أيدينا لخوض للمباراة النهائية هذا الموسم".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.

مؤتمر الشعباني الترجي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل خالف إبراهيم نور الدين القانون في لقاء الجونة وسيراميكا 14 دقيقة | تقرير في الجول
الإنتاج الحربي يصعق المصري بعودة قاتلة ويحقق فوزه الأول في الدوري منذ 143 يوما 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يدخل اهتمامات الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت ساعة | الوطن العربي
ألابا: لدي ذكريات جيدة في ويمبلي ساعة | يورو 2020
الفوز الأول منذ شهرين.. دجلة يكتسح أسوان برباعية في إثارة الـ120 دقيقة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك