مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال

مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 21:21
كتب : حسام نور الدين
أشار بيتسو موسيماني المدير الفني لــ الأهلي أن مواجهة الترجي ستكون مفتوحة من الفريقين وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء.
ويستضيف الأهلي ضيفه الترجي غدا السبت في التاسعة مساء على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الجنوب إفريقي في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة الترجي غدا بمميزات قليلة، ونحن نعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يؤكد صعوبتها".
وأضاف "سجلنا هدفا في تونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد غدا لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة".
وأكمل "المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين أتوقع ذلك. وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي نسعى إليه، وهو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا".
واستطرد "نخوض مباراة الترجي على ملعبنا وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائما فى كل مبارياتنا، مع كامل الاحترام لرغبة الترجي في تحقيق أهدافه خلال لقاء الغد".
وردا على سؤال حول أفضلية امتلاك الأهلي فرصتين للتأهل، من خلال الفوز أو التعادل على عكس الترجي التونسي، أجاب موسيماني: "لا أحب اللعب على أكثر من احتمال، أفكر فقط في مصلحة الأهلي وتحقيق هدفي بالتأهل إلى المباراة النهائية، مع كامل احترامي لفريق الترجي ومديره الفني صاحب السيرة الذاتية المميزة في إفريقيا".
ورفض المدير الفني للأهلي الحديث عن أي شيء يخص المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يخوض مباراة حاسمة غدا في البطولة ويجب أن يركز جيدا لتجاوزها.
واختتم موسيماني "جماهير الأهلي عامل مهم وحاسم في المباريات، لكن الفريق لم يلعب أي مباراة إفريقية بجماهير منذ الموسم الماضي، أتمنى رؤيتهم في المدرجات، لأنهم اللاعب رقم 12 بالأهلي".
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.