مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 21:21

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

أشار بيتسو موسيماني المدير الفني لــ الأهلي أن مواجهة الترجي ستكون مفتوحة من الفريقين وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء.

ويستضيف الأهلي ضيفه الترجي غدا السبت في التاسعة مساء على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجنوب إفريقي في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة الترجي غدا بمميزات قليلة، ونحن نعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يؤكد صعوبتها".

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وأضاف "سجلنا هدفا في تونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد غدا لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة".

وأكمل "المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين أتوقع ذلك. وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي نسعى إليه، وهو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا".

واستطرد "نخوض مباراة الترجي على ملعبنا وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائما فى كل مبارياتنا، مع كامل الاحترام لرغبة الترجي في تحقيق أهدافه خلال لقاء الغد".

وردا على سؤال حول أفضلية امتلاك الأهلي فرصتين للتأهل، من خلال الفوز أو التعادل على عكس الترجي التونسي، أجاب موسيماني: "لا أحب اللعب على أكثر من احتمال، أفكر فقط في مصلحة الأهلي وتحقيق هدفي بالتأهل إلى المباراة النهائية، مع كامل احترامي لفريق الترجي ومديره الفني صاحب السيرة الذاتية المميزة في إفريقيا".

ورفض المدير الفني للأهلي الحديث عن أي شيء يخص المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يخوض مباراة حاسمة غدا في البطولة ويجب أن يركز جيدا لتجاوزها.

واختتم موسيماني "جماهير الأهلي عامل مهم وحاسم في المباريات، لكن الفريق لم يلعب أي مباراة إفريقية بجماهير منذ الموسم الماضي، أتمنى رؤيتهم في المدرجات، لأنهم اللاعب رقم 12 بالأهلي".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.

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