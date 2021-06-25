مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:59

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي ضيفه الترجي غدا السبت في التاسعة مساء على استاد الأهلي we السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أوقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الترجي غدا غاية في الصعوبة، ونحن ندرك هذا جيدا ونعلم أن لكل مباراة ظروفها".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتقسيمة قوية استعدادا للترجي فضل: رمضان صبحي كاد يكون أصغر قائد في تاريخ الأهلي مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن

وأوضح "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب كنا نتطلع إليها قبل اللقاء، ومن ثم نسعى جاهدين لتكرار الأمر غدا السبت في مباراة العودة".

وفاز الأهلي ذهابا في رادس بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد شريف.

وواصل "لاعبو الأهلي الكبار عقدوا عدة جلسات مع زملائهم اللاعبين لتحفيزهم لمباراة الغد، والجميع جاهز ويدرك جيدا أهمية وصعوبة المباراة".

وأردف "نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد، ولهذا طوينا مباراة الذهاب التي أقيمت في أجواء جماهيرية صعبة، ونعلم أن لدينا مباراة مهمة جدا غدا نسعى خلالها لتحقيق هدفنا بحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم "مباراة الغد ستكون أصعب من مباراة الذهاب، ولهذا تركيزنا غدا سيكون أكبر من نظيره في مباراة الذهاب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الأقل من أجل حصد بطاقة التأهل للمرة الثانية تواليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى الترجي للفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل.

مؤتمر الشناوي محمد الشناوي الأهلي الترجي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت 3 دقيقة | الوطن العربي
ألابا: لدي ذكريات جيدة في ويمبلي 6 دقيقة | يورو 2020
الفوز الأول منذ شهرين.. دجلة يكتسح أسوان برباعية في إثارة الـ120 دقيقة 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المحلة والاتحاد يتعادلان 58 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: نعلم جيدا أننا لم نتأهل بعد.. ومباراة الغد ستكون أصعب من الذهاب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة في الدوري - المصري (2) (1) الإنتاج الحربي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور يكشف سبب إصابته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك