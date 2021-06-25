باريس سان جيرمان يجدد لشقيق مبابي الأصغر حتى 2024

أعلن نادي باريس سان جيرمان التوقيع مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2024.

إيثان البالغ 25 عاما وقع لصفوف فريق الشباب في النادي الباريسي، بالإضافة إلى سييلي مايولو.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيع عقد طموح لاثنين من لاعبيه الباريسيين الشباب لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف "ولدت هذه المواهب الشابة الواعدة في عام 2006 ، وكانت في السابق ضمن فرق الشباب في باريس سان جيرمان".

وأضاف "إنهم مرتبطون الآن بنادي العاصمة لمدة ثلاثة مواسم حتى 2024، ويتمنى لهم كل النجاح بقميص باريس سان جيرمان".

🆕✍️ Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbappé signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside 👏 pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

وكتب مبابي الصغير عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا فخور جدا بالاستمرار مع فريقي، باريس سان جيرمان".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي يتبقى موسما في تعاقده مع العملاق الباريسي إذ ينتهي في صيف 2023، ولم يجدد حتى الآن.

وتربط التقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

مبابي الكبير (22 عاما) يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017.

شارك مبابي مع باريس في 171 مباراة وسجل 132 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.

وتوج معه بـ11 لقبا.