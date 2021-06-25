باريس سان جيرمان يجدد لشقيق مبابي الأصغر حتى 2024

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

إيثان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان التوقيع مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2024.

إيثان البالغ 25 عاما وقع لصفوف فريق الشباب في النادي الباريسي، بالإضافة إلى سييلي مايولو.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيع عقد طموح لاثنين من لاعبيه الباريسيين الشباب لمدة ثلاثة مواسم".

أخبار متعلقة
لو باريزيان: باريس يحاول مرة أخرى ضم بوجبا سكاي: تشيلسي يتقدم على باريس في سباق التعاقد مع حكيمي رومانو: دوناروما يخضع للفحص الطبي في باريس بعد لقاء إيطاليا وسويسرا مبابي: باريس قد لا يكون المكان الأنسب لي

وأضاف "ولدت هذه المواهب الشابة الواعدة في عام 2006 ، وكانت في السابق ضمن فرق الشباب في باريس سان جيرمان".

وأضاف "إنهم مرتبطون الآن بنادي العاصمة لمدة ثلاثة مواسم حتى 2024، ويتمنى لهم كل النجاح بقميص باريس سان جيرمان".

وكتب مبابي الصغير عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا فخور جدا بالاستمرار مع فريقي، باريس سان جيرمان".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي يتبقى موسما في تعاقده مع العملاق الباريسي إذ ينتهي في صيف 2023، ولم يجدد حتى الآن.

وتربط التقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

مبابي الكبير (22 عاما) يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017.

شارك مبابي مع باريس في 171 مباراة وسجل 132 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.

وتوج معه بـ11 لقبا.

باريس سان جيرمان إيثان مبابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوفاسيتش: يجب علينا إيقاف بوسكيتس 11 دقيقة | يورو 2020
باريس سان جيرمان يجدد لشقيق مبابي الأصغر حتى 2024 18 دقيقة | الدوري الفرنسي
في الدرجة الثانية – هدف الويشي يُقرب كوكالا من الصعود للممتاز.. والداخلية يتمسك بالأمل 22 دقيقة | مصر
مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتقسيمة قوية استعدادا للترجي 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بدر المطوع يتجاوز أحمد حسن ويصبح عميد لاعبي العالم 54 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك – إصابة إمام عاشور.. تقسيم الفريق لمجموعتين واحتفاء بالثنائي ساعة | الدوري المصري
ريمونتادا الجونة تعصف بثنائية سيراميكا كليوباترا في مباراة بطلها ركلات الجزاء ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (1) - (4) دجلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك