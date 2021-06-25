الصفقة الحلم.. ماركا: ريال مدريد سيطلب مبابي رسميا بعد يورو 2020

لا يزال مستقبل النجم مجهولا في العاصمة الفرنسية، رفض التجديد ويحاول المسؤولون الحصول على توقيعه في عقد طويل الأمد، وريال مدريد يراقب الموقف عن كثب لعلمه أن اللاعب يريد القميص الأبيض.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وبعد يورو 2020 قد يتصدر كيليان مبابي عناوين أخبار الانتقالات إذا استطاع ريال مدريد الظفر بصفقة رائعة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، إن النادي سيقدم عرضا لمبابي أو إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بعد بطولة يورو 2020 التي تنتهي في 11 يوليو المقبل.

والتي يركز فيها مبابي الآن أملا في اقتناصها مع منتخب فرنسا حامل اللقب العالمي، فريق الديوك سيواجه سويسرا في الدور ثمن النهائي يوم الإثنين.

وكتبت ماركا أن أولوية ريال مدريد تبقى الحصول على خدمات مبابي، الذي صرح من قبل أنه يحلم باللعب للفريق الإسباني.

وأوضحت ماركا أن النادي العاصمي يثق أن باريس سيبيع اللاعب مضطرا في ظل انتهاء عقده الحالي في 2022، حتى لا يخسره مجانا بعد أشهر.

ونوهت ماركا إلى ما قاله دانيل ريولو صحفي إذاعة مونت كارلو الفرنسية قبل أيام، حين صرح بأن مبابي طلب الرحيل فعلا عن فريق باريس.

وفي 12 يونيو الماضي صرح مبابي أن الأفضل له قد يكون الرحيل عن باريس، النادي الذي يلعب له منذ 2017.

وأشارت ماركا إلى أن الصفقة قد تتجاوز 100 مليون يورو، وهو مبلغ سيوفره ريال مدريد ببيع عدة لاعبين أبرزهم لوكا مودريتش وداني سيبايوس وبراهيم دياز.

وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس صرح بأنه لن يبيع مبابي مطلقا، فهل إصرار اللاعب على الرحيل يجعله يعدل عن رأيه؟

شارك مبابي مع باريس في 171 مباراة وسجل 132 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.

وتوج معه بـ11 لقبا.

فهل اكتفى نجم موناكو السابق بمشوراه في فرنسا؟