مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتقسيمة قوية استعدادا للترجي

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 19:46

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريقه الرئيسي الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا لقاء الترجي غدا السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في ملعب الأهلي WE السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وحرص الخطيب على التواجد في المران ومساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الهامة.

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وخاض الأهلي تدريبات بدنية متوعة بالكرة بالإضافة للكرض حول الملعب.

ذلك قبل أن يوجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تعليمات فنية للاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الهامة قبل مواجهة الترجي.

واختتم موسيماني المران بتقسيمة قوية شهدت مشاركة كل اللاعبين.

ويكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لنهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

الأهلي الترجي في إفريقيا
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