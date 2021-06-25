أنشيلوتي: أتوقع نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا.. ومبابي مخيف

يتوقع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يكون نهائي بطولة يورو 2020 بين منتخب بلاده إيطاليا وإنجلترا.

وتحدث أنشيلوتي لموقع "إل جيورنالي" الإيطالي اليوم الجمعة قائلا: "لقد قلت ذلك قبل اليورو أرى أن النهائي سيكون بين إيطاليا وإنجلترا".

وواصل "يبدو أن النتائج الأولى تدعم توقعاتي وأمل أن تسير الأمور على هذا النحو".

وأكمل "إن إيطاليا هي المفاجأة الكبرى في البطولة فهم يلعبون كرة قدم هجومية دون أي دهاء ولديهم تنظيم دفاعي قوي والشباب هم جوهر الفريق الصلب مما يضمن الركض والحماس".

وتابع المدرب الإيطالي "رأيت مجموعة متحدة من اللاعبين ويلعبون بشكل جيد وهذا بفضل الأفكار الواضحة لمدربهم روبرتو مانشيني".

وأتم أنشيلوتي حديثه "في ثلاث سنوات عمل بنفس نظام اللعب وغير بعض الأفكار دون تجربة وسار في طريقه مباشرة وتمسك بأسلوبه وحصل على نتائج".

وعن كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا قال أنشيلوتي: "إنه لاعب مخيف فالدور الذي يلعبه مع فرنسا هام للغاية".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع النمسا في دور الـ16 من يورو 2020 بينما يواجه منتخب إنجلترا منافسه ألمانيا.