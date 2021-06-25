بعد تمديد تعاقده.. تيرني: العمل مع أرتيتا متعة مطلقة

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 18:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيران تيرني - أرسنال

أعرب كيران لاعب أرسنال عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي بالإضافة لتدربه تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

كيران تيرني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأعلن أرسنال في بيان رسمي عن تمديد تعاقد كيران تيرني بعقد طويل الأمد، وذكرت التقارير الصحفية أنه سيكون لخمس سنوات.

وقال تيرني في تصريحات لموقع النادي: "هذا شعور رائع، في البداية جاء المدرب إلي، وأخبرني أنهم يريدون تمديد تعاقدي، وأنهم سعداء بما قدمته، كان ذلك رائعا بالنسبة لي لأنني عملت بجد منذ قدومي".

أخبار متعلقة
أرسنال يعلن تمديد تعاقد تيرني أثليتك: الاتفاق بين يونايتد ودورتموند من أجل سانشو اقترب لحماية عرين الأفاعي.. إنتر يتعاقد مع حارس كروتوني

وتابع "خضت موسم أول بالعديد من الإصابات ثم ظروف جائحة كورونا، ولكن الموسم الماضي كان جيدا بالنسبة لي، وكان النادي رائعا معي، لذلك أنا أكثر من سعيد لتمديد التعاقد، أنا سعيد للغاية".

واستمر "أعتقد أن رؤية النادي، أين يريد أن يذهب والتوقعات، هم سبب توقيعي أنا أريد أن أكون في قمة كرة القدم لا شك في ذلك، نحن لسنا في المكان الذي نريده الأن لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأتم "الطريقة التي يدار بها النادي من الداخل رائعة، أنا أحب الجميع، كل فريق العمل واللاعبين، وأحب المدير الفني ومجرد العمل مع هو متعة مطلقة، كونك سعيدا في الحياة، يخبرك بكل شيء، وأنا سعيد لذلك كنت أكثر من سعيد لألتزم بمستقبلي مع النادي".

وانضم اللاعب صاحب الـ24 عاما لأرسنال في بداية الموسم قبل الماضي قادما من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.

وساهم تيرني في تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية في 2020.

تيرني أرسنال أرتيتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوفاسيتش: يجب علينا إيقاف بوسكيتس 9 دقيقة | يورو 2020
باريس سان جيرمان يجدد لشقيق مبابي الأصغر حتى 2024 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
في الدرجة الثانية – هدف الويشي يُقرب كوكالا من الصعود للممتاز.. والداخلية يتمسك بالأمل 21 دقيقة | مصر
مران الأهلي – حضور الخطيب.. وتقسيمة قوية استعدادا للترجي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بدر المطوع يتجاوز أحمد حسن ويصبح عميد لاعبي العالم 52 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك – إصابة إمام عاشور.. تقسيم الفريق لمجموعتين واحتفاء بالثنائي ساعة | الدوري المصري
ريمونتادا الجونة تعصف بثنائية سيراميكا كليوباترا في مباراة بطلها ركلات الجزاء ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (1) - (4) دجلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك