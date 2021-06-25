بعد تمديد تعاقده.. تيرني: العمل مع أرتيتا متعة مطلقة

أعرب كيران لاعب أرسنال عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي بالإضافة لتدربه تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

كيران تيرني النادي : أرسنال أرسنال

وأعلن أرسنال في بيان رسمي عن تمديد تعاقد كيران تيرني بعقد طويل الأمد، وذكرت التقارير الصحفية أنه سيكون لخمس سنوات.

وقال تيرني في تصريحات لموقع النادي: "هذا شعور رائع، في البداية جاء المدرب إلي، وأخبرني أنهم يريدون تمديد تعاقدي، وأنهم سعداء بما قدمته، كان ذلك رائعا بالنسبة لي لأنني عملت بجد منذ قدومي".

وتابع "خضت موسم أول بالعديد من الإصابات ثم ظروف جائحة كورونا، ولكن الموسم الماضي كان جيدا بالنسبة لي، وكان النادي رائعا معي، لذلك أنا أكثر من سعيد لتمديد التعاقد، أنا سعيد للغاية".

واستمر "أعتقد أن رؤية النادي، أين يريد أن يذهب والتوقعات، هم سبب توقيعي أنا أريد أن أكون في قمة كرة القدم لا شك في ذلك، نحن لسنا في المكان الذي نريده الأن لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأتم "الطريقة التي يدار بها النادي من الداخل رائعة، أنا أحب الجميع، كل فريق العمل واللاعبين، وأحب المدير الفني ومجرد العمل مع هو متعة مطلقة، كونك سعيدا في الحياة، يخبرك بكل شيء، وأنا سعيد لذلك كنت أكثر من سعيد لألتزم بمستقبلي مع النادي".

وانضم اللاعب صاحب الـ24 عاما لأرسنال في بداية الموسم قبل الماضي قادما من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.

وساهم تيرني في تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية في 2020.