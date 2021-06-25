أرسنال يعلن تمديد تعاقد تيرني

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 17:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيران تيرني

أعلن أرسنال في بيان رسمي تمديد تعاقده مع الظهير الأيسر للفريق كيران تيرني.

كيران تيرني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأشار النادي في البيان إلى أن تيرني قد وقع على عقد طويل الأمد، ولم يذكر البيان المدة بشكل دقيق.

ولكن التقارير في إنجلترا تشير إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة خمس سنوات حتى 2026.

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وقال إيدو المدير الرياضي لأرسنال في تصريحات لموقع النادي: "نحن سعداء لاتفاقنا على عقد طويل الأمد مع تيرني، اللاعب أثبت جودته سريعا، ولكن يمكنني أن أخبركم أيضا أنه صاحب شخصية رائعة وصفات جيدة".

وتابع "عقد تيرني ليس للموسم الحالي والمقبل فقط ولكن من أجل أن يصبح جزءا من مستقبل النادي".

كما علق ميكيل أرتيتا مدرب الفريق قائلا: "هذه أخبار رائعة بالنسبة لنا، كمدرب للفريق وأتحدث بالنيابة عن طاقم العمل ككل، نحن مسرورون بالعمل مع تيرني بسبب جودته وطاقته والتزامه واحترافيته وليس فقط في المباريات ولكن كل يوم في التدريبات، دائما ما يكون في مستوى عالي".

وانضم اللاعب صاحب الـ24 عاما لأرسنال في بداية الموسم قبل الماضي قادما من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.

وساهم تيرني في تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية في 2020.

أرسنال تيرني
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