أثليتك: الاتفاق بين يونايتد ودورتموند من أجل سانشو اقترب

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

بعد 12 شهرا من المفاوضات التي تعطلت وأخرى بين الرفض أصبحت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند بشأن انتقال جادون سانشو قاب قوسين أو أدنى من الإتمام.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة إن دورتموند كان يريد الحصول على 95 مليون جنيه إسترليني.

لكن يونايتد قدم عرضه الأول مقابل 78 مليون إسترليني قبل أن يرفع ذلك المبلغ لـ85 مليونا.

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وأشار التقرير إلى أن بعض المصادر المطلعة على الصفقة ذكرت أن الانتقال سيتم مقابل 90 مليون إسترليني كما أنه يجرى الآن مناقشة الإضافات والحوافز.

وأوضح التقرير أن الاتفاق قد يتم خلال اليورو لكن لا يوجد أي استعجال للإعلان عن الصفقة في ظل أن سانشو متواجد مع منتخب إنجلترا الذي يستعد لملاقاة ألمانيا في دور الـ16 من البطولة.

ولم يشارك سانشو في دور المجموعات سوى كبديل ولست دقائق فقط.

وسجل سانشو 50 هدفا في 137 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي في عام 2017.

سانشو مانشستر يونايتد بروسيا دورتموند
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