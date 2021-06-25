أرقام في الجول – زيزو.. ماكينة عرضيات وجناح كارتيرون المُفضل في الزمالك

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو

يعد أحمد سيد زيزو أحد أهم لاعبي بارتيس كارتيرون في الزمالك نظرا لما يقدمه داخل الملعب من مهام تساعد المدرب الفرنسي على تنفيذ أفكاره.

وجدد الزمالك عقد جناحه الأيمن لمدة 3 مواسم إضافية، بعدما كان عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

فماذا قدم زيزو مع الزمالك في الموسم الحالي؟

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شارك زيزو في 25 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي للدوري، بواقع 23 مباراة بشكل أساسي ومباراتين شارك فيهما كبديل.

وسجل زيزو 5 أهداف، لكن بالنظر لأهدافه المتوقعة (xG) نجد أنه سجل أقل من المتوقع، فأهدافه المتوقعة بلغت 7.18.

وسدد زيزو 43 كرة بشكل عام منها 16 بين القائمين والعارضة.

أما على مستوى صناعة اللعب، فيعد زيزو أحد أبرز لاعبي الزمالك في هذا الجانب.

صنع زيزو 5 أهداف هذا الموسم، كما خلق 46 فرصة للتسجيل.

وعلى مستوى التمرير، فإن لزيزو دقة عالية في التمرير نظرا لتواجده في مركز الجناح.

مرر زيزو 994 تمريرة، اكتمل منها 803، بنسبة دقة بلغت 81%.

نسبة زيزو في التمرير الأرضي مرتفعة للغاية، وصلت لـ90% بعدما أكمل 723 تمريرة قصيرة من إجمالي 801.

وعلى مستوى العرضيات، والتي يعتمد عليها كارتيرون للوصول لمرمى منافسه، يظهر زيزو بقوة.

أكمل زيزو 65 عرضية من إجمال 166 محاولة من لعب مفتوح أو كرات ثابتة، بنسبة 39%.

وأرسل زيزو 15 كرة طولية بشكل صحيح من 27 كرة بنسبة نجاح 56%.

وراوغ زيزو 37 مرة هذا الموسم من 59 محاولة، بدقة 63%.

أما بالنسبة لاستلام الكرة، فلا يخطئ زيزو حين تصل الكرة إليه. 877 كرة استلمها بشكل صحيح من 889 بنسبة نجاح بلغت 99%.

ولا يخسر زيزو الكرة كثيرا خلال الـ90 دقيقة.

حيث يفقد زيزو الكرة بمعدل 2.28 مرة في المباراة الواحدة.

ودفاعيا، شتت زيزو الكرة 3 مرات هذا الموسم، كما اعترض مسار الكرة مع السيطرة عليها في 14 مناسبة.

واستخلص زيزو الكرة 13 مرة وفشل في استخلاصها 17 مرة.

وحصل زيزو على 43 مخالفة للزمالك منها 6 في الثلث الهجومي، بجانب حصوله على ركلتي جزاء.

كما ارتكب 9 مخالفات ليس من بينها أي خطأ في الثلث الدفاعي للزمالك.

*الأرقام من كورة ستاتس

أحمد السيد زيزو الزمالك
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