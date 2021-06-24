الثاني بعد الونش.. الزمالك يجدد عقد زيزو

الخميس، 24 يونيو 2021 - 23:39

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في أسوان

بعد محمود حمدي "الونش" أصبح أحمد سيد "زيزو" ثاني لاعب يجدد تعاقده مع الزمالك رسميا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

أعلنت قناة نادي الزمالك الرسمية، تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بشكل رسمي.

وقال أحمد سيد "زيزو" في تصريحات لقناة الزمالك: "جددت تعاقدي مع الزمالك لثلاث سنوات. كان من المهم جدا أن أكمل مسيرتي مع نادي الزمالك لأنكم تعلمون كم الضغوط التي كنت أعانيها مؤخرا".

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وأضاف "كنت أقدر جماهير الزمالك وأقوم بأشياء في السر لمصلحة النادي، وفي الوقت ذاته أجد هجوم من الجماهير بسبب أشياء لم أفعلها. لكنني أعلم إن هذا الغضب كان على قدر حبهم لي".

وانضم زيزو لنادي الزمالك منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من موريرينسي البرتغالي.

صاحب الـ25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.

في الدوري الزمالك أحمد سيد زيزو
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