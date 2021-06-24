منافس بيراميدز – الرجاء يفوز على الدفاع الجديدي في الدوري المغربي

الخميس، 24 يونيو 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

فاز الرجاء البيضاوي على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون مقابل في الجولة 23 للدوري المغربي.

تقدم سفيان رحيمي للرجاء في الدقيقة 49، وأضاف بن مالانجو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

انتصار الرجاء البيضاوي رفع رصيده للنقطة 48 ليحتل المركز الثاني في الدوري خلف الوداد الذي يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة.

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أما الدفاع الحسني الجديدي فتجمد رصيده عند النقطة 25 ليتواجد في المركز الحادي عشر.

ويأتي فوز الرجاء على الدفاع الحسني الجديدي، قبل مواجهته لبيراميدز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

حيث يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في إياب الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في القاهرة، ويحتاج بيراميدز للتعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز للتأهل للمباراة النهائية.

بيراميدز الرجاء المغربي الكونفدرالية
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