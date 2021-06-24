المقاصة لـ في الجول: فاض بنا الكيل لذلك لن نذيع مباراة الزمالك.. واللاعبون لا يثقون بنا

أوضح بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة سبب اتخاذ قرار عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري.

قرر نادي مصر للمقاصة عدم إذاعة مباراة الزمالك ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للنادي لدى الشركة الراعية. (طالع التفاصيل)

وقال بكري سليم لـ FilGoal.com: "فاض بنا الكيل، لدينا 12.5 مليون جنيه مستحقات متأخرة من الشركة الراعية".

وأضاف "لذلك اتخذنا القرار بعدم إذاعة المباراة يوم الإثنين المقبل".

وأكمل "الاعبون أصبحوا لا يثقون بنا لأنهم يريدون الحصول على حقوقهم".

وأتم "نبحث على مستحقاتنا، ولا يوجد جديد، لذلك مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار".

ويلتقي مصر للمقاصة مع الزمالك يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش بالسويس.

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.