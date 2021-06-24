إخراج معلق غاني عنوة من كبينة التعليق بسبب وصفه ركلة جزاء بـ "غير صحيحة"

الخميس، 24 يونيو 2021 - 21:21

كتب : سالم محمد

الاعتداء على معلق غاني

اعتدى جمهور نادي أشانتي كوتوكو على صحفي غاني أثناء مباراة فريقهم أمام كاريلا بالدوري الغاني.

ووصف المعلق ركلة الجزاء بـ "غير صحيحة" حسب التقارير الغانية، ما ليقتحم الجمهور كبينة التعليق ويحملوه ويخرجوه عنوة.

السكرتير العام للاتحاد الغاني لكرة القدم بروبسر هاريسون أدو علق على الواقعة "أتوقع أن يعتذر كوتوكو لرابطة كرة القدم لإبعاد صحفي عن كبينة التعليق بسبب قوله إن العقوبة التي صدرت ضد كاريلا يونايتد كانت خاطئة. لا يحق لأي ناد إخراج الصحفيين الرياضيين من أماكن المباريات".

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إيمانويل نيوتن المدير التنفيذي لنادي أشانتي كوتوكو رد عبر قناة سيتي سبورتس: "أود الاعتذار بلا تحفظ عما حدث للصحفي. لم ننتبه للأمر، لكننا رأينا الصور ونأسف جدًا لما حدث. سنحقق في هذا الأمر أكثر لأن الصحفي يجب أن يشعر بالحرية والأمان في أداء واجبه".

وعن مطالة الاتحاد الغاني لهم بالاعتذار، قال نيوتن "إذا خرج السكرتير العام على الهواء وطلب من كوتوكو الاعتذار، فليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن عندما واجهنا نفس المشكلة في دورما وتعرضنا للهجوم، لم يطلب أحد من أدونا ستارز الاعتذار".

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وأضاف "لا أقول إن مهاجمة الصحفيين أمر صحيح، ولكن إذا كانوا يطالبونا بالاعتذار، لماذا لم يفعل نفس الشيء عندما حدث لنا حادث مماثل في دورما؟ "هذا النوع من المواقف يثير الجدل".

أشانتي كوتوكو فاز على كاريلا يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الغاني. الفوز تحقق من ركلة جزاء في الدقيقة الـ74.

ويستعد أشانتي كوتوكو لمواجهة هارتس أوف أوك مساء الأحد المقبل في الجولة الـ31.

الدوري الغاني أشانتي كوتوكو
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