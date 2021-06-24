الإسماعيلي: استمرار إيهاب جلال مع الفريق قرار المجلس الجديد

عبر أحمد عثمان المكلف من نادي الإسماعيلي بإدارة ملف كرة القدم عن إعجابه الشديد بمستوى الفريق منذ قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق.

وقال عثمان في تصريحات صحفية: "إيهاب جلال استطاع تغيير وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري بعد البداية السيئة في الدور الأول".

وأضاف "انسجام اللاعبين مع الجهاز الفني يعد سببا كبيرا في التطور الذي حدث للفريق في الفترة الماضية".

واستمر "استمرار إيهاب جلال وجهازه المعاون سيعود لقرار مجلس الإدارة الجديد".

وأوضح عثمان "عقد إيهاب جلال مستمر مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة.

وتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي في 9 مباريات في الدوري فاز في 7 وخسر2، بجانب خسارته من الزمالك في كأس مصر.