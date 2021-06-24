قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن
الخميس، 24 يونيو 2021 - 20:05
كتب : حسام نور الدين
أعلن بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.
ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي We السلام.
ولم يتواجد محمد هاني في القائمة رغم عودته للتدريبات أمس، في المقابل عاد أحمد رمضان بيكهام لقائمة الأحمر.
ويتواصل غياب مروان محسن بسبب الإصابة.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس وفقا لأجندة الجهاز الفني بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال المباراة.
وجاءت قائمة الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول
الوسط: حمدي فتحي – وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمود كهربا.
الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - والتر بواليا
وكان الأهلي قد تفوق على الترجي في ملعب رادس بهدف دون مقابل.
فوز أو تعادل الأهلي يعني التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
بينما يحتاج الترجي للفوز بأي نتيجة أكبر من 1-0 لخطف بطاقة التأهل من القاهرة.
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