مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في مران الفريق مساء اليوم الخميس لدعم زملائه بالفريق قبل لقاء الترجي.

الأهلي يواجه الترجي مساء السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد مؤمن زكريا اليوم الخميس في مران الفريق لدعم زملائه قبل اللقاء المرتقب.

الأهلي فاز على الترجي في تونس بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج لتفادي الخسارة بهدفين إيابا لبلوغ النهائي.

ويبتعد مؤمن زكريا عن فريق الأهلي منذ عام 2019 لظروف صحية.