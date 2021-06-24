تقرير: إيقاف رئيس كاف السابق لمدة عام بسبب مخالفات مالية

الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:12

كتب : محمد عبد العظيم

كونتسانت عوماري - أحمد أحمد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكونغولي كونستانت أوماري الرئيس المؤقت السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" عن ممارسة كرة القدم لمدة عام بسبب مخالفات مالية.

وحُكم على أوماري بسبب حصوله على مزايا من لاجاردير سبورتس الفرنسية خلال مفاوضات بين الشركة وكاف ما أدى إلى "ضرر مالي كبير" للأخير.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" يقال إن أوماري قد تلقى ما يزيد قليلا عن 66000 يورو من الشركة الفرنسية.

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وبدأ حظر أوماري من 18 يونيو الجاري ولمدة عام.

نائب الملجاشي أحمد أحمد السابق، تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات في مارس الماضي.

وكان أحمد أحمد قد تعرض لعقوبة إيقاف لمدة 5 سنوات تقلصت لعامين في نوفمبر 2020 بسبب مخالفات مالية وفُرض عليه غرامة قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

كاف كونستانت أوماري
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