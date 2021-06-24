مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول غيابات الفريق أمام الأهلي

الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:00

كتب : محمد عبد العظيم

الترجي

سيفتقد الترجي لثلاثة لاعبين أمام الأهلي في مباراة الإياب.

الأهلي يواجه الترجي يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الترجي لـFilGoal.com: "نفتقد ثلاثة لاعبين أمام الأهلي في مباراة الإياب. حسين الربيع، ومحمد علي اليعقوبي للإصابة بفيروس كورونا، وغيلان الشعلالي للإصابة بشد عضلي".

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وأضاف "باقي اللاعبين جاهزين للمباراة، بعد الوصول سيقوم الفريق مساءا بتدريب خفيف قبل التدريب الرئيسي غدا في موعد المباراة".

ويصل الترجي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلي مساء السبت.

كان الأهلي قد فاز على الترجي في تونس بهدف مقابل لا شيء. ويحتاج الأهلي لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل للدور التالي.

في إفريقيا الأهلي الترجي
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