تقرير: سان جيرمان يقترب من حسم صفقة حكيمي

يسير باريس سان جيرمان بخطوات ثابتة نحو التعاقد مع أشرف حكيمي لاعب نادي إنتر، حسب تقرير شبكة le10sport الفرنسية.

كانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد أوضحت قبل أيام أن تشيلسي يحقق تقدما على باريس سان جيرمان الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا.

لكن الشبكة الفرنسية أوضحت يوم الخميس أن باريس سان جيرمان أنهى الصفقة تقريبا، ويستعد لإجراء الكشف الطبي الأسبوع المقبل على اللاعب المغربي.

قبل أيام كشفت العديد من التقارير توصل النجم المغربي لاتفاق على عقده الشخصي مع سان جيرمان، لكن الفريق الباريسي وجد منافسة من تشيلسي.

ولا يمانع إنتر في الحصول على خدمات بعض لاعبي الفريق الذي سيضم حكيمي بالإضافة إلى مبلغ مالي للاستغناء عنه.

وكان وكيل حكيمي قد صرح بأن موكله سيرحل عن إنتر.

ويحتاج إنتر لبيع بعض من لاعبيه لتوفير الأموال بسبب تأثر النادي اقتصاديا عقب جائجة كورونا.

وكان إنتر قد تعاقد مع حكيمي في مطلع الموسم الماضي قادما من ريال مدريد بعدما لعب موسمين مع بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ولعب حكيمي 45 مباراة مع إنتر في كل المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 هدفا وأسهم في فوز الفريق بالدوري الإيطالي.

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