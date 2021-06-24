ليفربول يمدد عقد حارسه الثاني

الخميس، 24 يونيو 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي 2019-2020

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس تمديد عقد حارسه كويفن كيليهير.

وأفاد ليفربول في بيان: "يسعدنا الإعلان عن توقيع حارسنا كويفن كيليهير على عقد طويل الأمد مع الريدز".

وقال كيليهير لموقع ناديه: "أنا سعيد جدا بالبقاء في النادي في السنوات المقبلة. إنه ناد كبير ويشرفني أن أكون جزءًا منه".

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وأضاف "عندما أتيحت لي الفرصة للتوقيع على عقد جديد كنت سعيدا جدا، أريد أن أتطور مع ليفربول".

يذكر أن كيليهير ظهر في 5 مباريات مع ليفربول في ظل إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر، حين فضل يورجن كلوب الدفع به على حساب أدريان.

قبل أيام أعلن ليفربول تمديد عقد حارسه الإسباني أدريان.

انضم الحارس الإسباني إلى الحمر في صفقة انتقال حر في صيف 2019 وخاض 24 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

في الموسم الماضي، خاض أدريان 6 مباريات مع الريدز وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.

ليفربول كويفن كيليهير
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