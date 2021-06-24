رومانو: يونايتد عرض 85 مليون يورو على دورتموند للتخلي عن سانشو

أوضح فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين أن مانشستر يونايتد قدم عرضا رسميا لبروسيا دورتموند من أجل ضم جادون سانشو هذا الصيف.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نادي مانشستر يونايتد أخبر دورتموند باستعداده لدفع 85 مليون يورو من أجل ضم سانشو".

وأضاف "دورتموند يطلب الحصول على 95 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه الإنجليزي".

وأكمل "عرض يونايتد يتضمن حصول دورتموند على زيادات حسب أداء اللاعب".

وتوقع رومانو أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي قريبا.

وزعم الصحفي الموثوق أن هناك رغبة كبيرة من سانشو في الانضمام إلى الشياطين الحمر.

وكان سانشو قد تحدث حول مستقبله مع شبكة توك سبورت الإنجليزية وقال: "كما تعلم سيكون دائما هناك تكهنات حول مستقبلك، خصوصا إذا أديت بشكل جيد، إنها فقط الطريقة التي تتعامل بها مع ذلك داخل الملعب، وتستمر في فعل ما تفعله".

وتابع "إذا واصلت القيام بذلك فأنا متأكد أنه لن يكون هناك مشاكل، لأن الشيء الرئيسي هو كرة القدم الخاصة بي وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي، ونحن نركز على الـ يورو خطوة بخطوة".

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 21 عاما مع دورتموند في صيف 2023.

وشارك سانشو مع بوروسيا دورتموند في الموسم المنقضي في 38 مباراة في جميع المسابقات ونجح خلالها في تسجيل 15 هدفا وصناعة 18 آخرين.

وساهم تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما أنهى الدوري الألماني في المركز الثالث خلف لايبزج وبايرن ميونيخ.

ويتواجد سانشو حاليا مع منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2020.

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