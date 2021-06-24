بوندو حكما لمواجهة بيراميدز أمام الرجاء بدلا من سيكازوي

الخميس، 24 يونيو 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز بإجراء تعديلات على طاقم حكام مباراته أمام الرجاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في التاسعة من مساء الأحد المقبل.

وقرر كاف إسناد قيادة المباراة تحكيميا للبتسواني جوشوا بوندو بدلا من الزامبي جاني سيكازوي.

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كما تقرر تعيين السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بتولي اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي.

ويتأهل الفائز من مباراة الإياب إلى نهائي الكونفدرالية المقرر له في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وكان بيراميدز قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية بعد أن حصد الوصافة بالخسارة من نهضة بركان المغربي.

الكونفدرالية الرجاء بيراميدز
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