بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط

الخميس، 24 يونيو 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

رافائيل فاران وبول بوجبا - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

اعترف بول بوجبا توقعه ربط لون شعره بمستقبله لكنه شدد على تركيزه فقط في بطولة يورو 2020.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا

وربطت الصحافة الإيطالية بين شعر بوجبا الأسود والأبيض بانتقاله القريب إلى يوفنتوس.

وساهم بوجبا في تأهل فرنسا إلى ثمن نهائي بطولة يورو 2020 كمتصدر للمجموعة بالفوز على ألمانيا والتعادل مع المجر والبرتغال.

أخبار متعلقة
انتهت يورو 2020 – البرتغال (2)-(2) فرنسا.. ألمانيا (2)-(2) المجر.. نهاية المباراتين تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء تشكيل يورو 2020 - فرنسا تهاجم بالقوة الضاربة أمام البرتغال جوتا: من الصعب شرح ما حدث.. ويجب أن نلعب بكل قوتنا أمام فرنسا

وقال بوجبا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لون شعري له علاقة بمستقبلي؟ كنت أتوقع هذا السؤال".

وشدد "لا يوجد تفكير في المستقبل الآن، فقط تركيزي في بطولة اليورو ولون شعري يتغير كثيرا".

وتعادل منتخب فرنسا مع البرتغال بهدفين لكل فريق وسجل كريم بنزيمة ثنائية الديوك.

وعن ذلك أوضح بوجبا "نحن سعداء لتواجد بنزيمة معنا، ورؤيته يسجل مجددا".

واختتم تصريحاته "دعونا نأمل أن يسجل كيليان مبابي الأهداف أيضا، لدينا مهاجمون يصنعون الفارق".

ويلعب منتخب فرنسا أمام سويسرا في ثمن النهائي.

يورو2020 بوجبا يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يوجه رسالة مؤثرة للشعب البولندي بعد توديع يورو 2020 2 دقيقة | يورو 2020
مدرب كرواتيا: مواجهة إسبانيا ستكون نارية 41 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - باروندو يضم 20 لاعبا لمعسكر الأولمبياد 42 دقيقة | رياضات أخرى
بوندو حكما لمواجهة بيراميدز أمام الرجاء بدلا من سيكازوي 59 دقيقة | الكونفدرالية
بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط ساعة | يورو 2020
علي دائي: تحطيم رونالدو لرقمي القياسي شرف لي.. وكريستيانو يرد ساعة | يورو 2020
تقرير: ميلان مهتم بضم رودريجيز لتعويض تشالهان أوجلو ساعة | الدوري الإيطالي
إنريكي: لا مجال للانتقادات الآن ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك