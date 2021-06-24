بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط

اعترف بول بوجبا توقعه ربط لون شعره بمستقبله لكنه شدد على تركيزه فقط في بطولة يورو 2020.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد فرنسا

وربطت الصحافة الإيطالية بين شعر بوجبا الأسود والأبيض بانتقاله القريب إلى يوفنتوس.

وساهم بوجبا في تأهل فرنسا إلى ثمن نهائي بطولة يورو 2020 كمتصدر للمجموعة بالفوز على ألمانيا والتعادل مع المجر والبرتغال.

وقال بوجبا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لون شعري له علاقة بمستقبلي؟ كنت أتوقع هذا السؤال".

وشدد "لا يوجد تفكير في المستقبل الآن، فقط تركيزي في بطولة اليورو ولون شعري يتغير كثيرا".

وتعادل منتخب فرنسا مع البرتغال بهدفين لكل فريق وسجل كريم بنزيمة ثنائية الديوك.

وعن ذلك أوضح بوجبا "نحن سعداء لتواجد بنزيمة معنا، ورؤيته يسجل مجددا".

واختتم تصريحاته "دعونا نأمل أن يسجل كيليان مبابي الأهداف أيضا، لدينا مهاجمون يصنعون الفارق".

ويلعب منتخب فرنسا أمام سويسرا في ثمن النهائي.