في الكونفدرالية - السعيد ورمضان ضمن 22 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لـ الرجاء

أعلن رودولفو أروابارينا قائمة فريق بيراميدز استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الإياب مساء الأحد المقبل في المغرب.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد حصد وصافة النسخة الماضية من الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة أمام نهضة بركان المغربي.