في الكونفدرالية - السعيد ورمضان ضمن 22 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لـ الرجاء

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

أعلن رودولفو أروابارينا قائمة فريق بيراميدز استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الإياب مساء الأحد المقبل في المغرب.

أخبار متعلقة
عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده مؤتمر مدرب الرجاء: التعادل مع بيراميدز نتيجة جيدة وكان يمكننا التسجيل الحسم في الدار البيضاء.. بيراميدز يتعادل مع الرجاء مؤتمر مدرب بيراميدز: مباراة الرجاء كانت متعادلة في كل شيء

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد حصد وصافة النسخة الماضية من الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة أمام نهضة بركان المغربي.

في الكونفدرالية بيراميدز الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد: اتحاد جدة وافق على مشاركة حجازي بالأولمبياد.. وسنطلب تقديم نهائي إفريقيا حال تأهل الأهلي 8 دقيقة | مصر
سموحة: لا نعرف ماذا سنفعل إذا عاد عبد القادر ومصطفى فتحي لـ الأهلي والزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة: سجلت هدفين ورفعت رأسي.. أنا لا أستسلم 57 دقيقة | يورو 2020
في الكونفدرالية - السعيد ورمضان ضمن 22 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لـ الرجاء 59 دقيقة | الكونفدرالية
عبد الرحمن مجدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
وداعا ميونيخ.. أهلا ويمبلي ساعة | يورو 2020
الأسرع والأعنف وركلات الجزاء.. تعرف على أبرز أرقام دور المجموعات ليورو 2020 ساعة | يورو 2020
لا قاتل ولا مقتول ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك