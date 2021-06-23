مران الأهلي - هاني يشارك في التدريبات كاملة.. وبيكهام ينتظم

شارك محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في التدريبات بشكل كامل اليوم الأربعاء على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وتعافى محمد هاني من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية التي أبعدته عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وغاب هاني عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب.

وكان الأهلي قد عاد من تونس بنتيجة إيجابية بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل.

ويقام لقاء الإياب بين الأهلي والترجي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وشارك هاني في جزء من مران الأهلي الجماعي مساء أمس الثلاثاء قبل أن يشارك بشكل كامل وطبيعي ليؤكد جاهزيته لمواجهة الترجي.

كما انتظم أحمد رمضان بيكهام في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الإياب.

وتخلص بيكهام من إجهاد العضلة الضامة والتي أبعدته عن مباراة الذهاب أمام الترجي عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

وشهد مران الأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسا كبيرا منجميع اللاعبين.