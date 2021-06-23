مران الأهلي - هاني يشارك في التدريبات كاملة.. وبيكهام ينتظم

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 19:24

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي

شارك محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في التدريبات بشكل كامل اليوم الأربعاء على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى محمد هاني من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية التي أبعدته عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وغاب هاني عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب.

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الذهاب ضد الترجي مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو كرة طائرة - الأهلي يضم محمد محسن لـ 4 مواسم.. واللاعب: طموحي بلا حدود اتحاد الكرة: ليفربول لا يرحب بمشاركة صلاح في الأولمبياد.. والأهلي لم يعترض على إرسال لاعبيه

وكان الأهلي قد عاد من تونس بنتيجة إيجابية بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل.

ويقام لقاء الإياب بين الأهلي والترجي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وشارك هاني في جزء من مران الأهلي الجماعي مساء أمس الثلاثاء قبل أن يشارك بشكل كامل وطبيعي ليؤكد جاهزيته لمواجهة الترجي.

كما انتظم أحمد رمضان بيكهام في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الإياب.

وتخلص بيكهام من إجهاد العضلة الضامة والتي أبعدته عن مباراة الذهاب أمام الترجي عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

وشهد مران الأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسا كبيرا منجميع اللاعبين.

الأهلي محمد هاني الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
يورو 2020 – أكبر عدد ركلات جزاء مهدرة في تاريخ البطولة 4 دقيقة | يورو 2020
مران الأهلي - هاني يشارك في التدريبات كاملة.. وبيكهام ينتظم 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون 54 دقيقة | ميركاتو
عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الذهاب ضد الترجي 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رقم بولسين لم يصمد طويلا.. فورسبرج يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو ساعة | يورو 2020
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين ساعة | ميركاتو
كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك