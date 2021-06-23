عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الذهاب ضد الترجي

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 18:41

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ - الاتحاد السكندري والأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جلسة مع لاعبي فريقه في حضور الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على هامش المران الجماعي للحديث عن مواجهة الترجي.

وطالب مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب امام الترجي مؤكدا أن لقاء العودة سيكون أصعب كثيرا.

وأكد عبد الحفيظ على ضرورة التركيز طول المباراة المقبلة لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهد الذي يذله الفريق منذ بداية البطولة من أجل الوصول للمباراة النهائية.

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ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي على الترجي في تونس بهدف دون رد سجله محمد شريف في مباراة الذهاب.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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