مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل المران الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الترجي.

واستمرت المحاضرة لـ30 دقيقة حرص خلالها موسيماني على التأكيد على قوة الترجي وصعوبة مواجهة الإياب.

كما استعرض موسيماني نقاط قوة وضعف الترجي التي ظهرت في اللقاء السابق بين الفريقين.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي يوم السبت المقبل في ملعب الأهلي WE السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في ملعب رادس في تونس بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من لقاء الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.