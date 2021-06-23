أرقام في الجول - شبانة ومرعي يقدمان لـ كارتيرون فرصة اختيار العنصر الأمثل لدفاع الزمالك

ظهر اسم محمود شبانة مدافع أسوان ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة على رادر نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن محمود شبانة ومحمود مرعي، ضمن المرشحين الرئيسيين لتدعيم خط دفاع الزمالك في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

شبانة (26 عاما) ومرعي (23 عاما) يمتلكان خصائص مختلفة تماما إذ يلعب كلاهما لفريقين تختلف طريقة لعبهما وأسلوبهما الفني.

وهو ما يعطي للفرنسي باتريس كارتيرون ميزة لاختيار العنصر المثالي الذي يود أن يدعم صفوفه ويعزز من قدرات الزمالك الدفاعية الموسم المقبل.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة سريعة مع أرقام شبانة ومرعي مقارنة بـ محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني.

خاض محمود مرعي 20 مباراة كأساسي بقميص وادي دجلة، مقابل 24 لمحمود شبانة رفقة أسوان، و21 و16 لكل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني على الترتيب بقميص الزمالك.

لنبدأ أولا مع الأرقام الدفاعية:

خرج وادي دجلة بشباك نظيفة في 7 مباريات واستقبل 23 هدفا عندما شارك مرعي صاحب الـ 23 عاما، وارتكب خطأ أدى لركلة جزاء، وتحصل على 6 بطاقات منها 1 حمراء.

محمود شبانة مع أسوان خرج بشباك نظيفة في 6 مباريات واستقبل 33 هدفا وهو الأقل حصولا على بطاقات صفراء برصيد بطاقتين، بالتساوي مع محمود حمدي.

الونش ساهم في خروج الزمالك بشباك نظيفة في 12 مباراة واستقبل الفريق في وجوده 14 هدفا فقط، وتسبب في ركلة جزاء واحدة.

أرقام محمد عبد الغني قد تكون أفضل كونه خاض عدد مباريات أقل، فاستقبل الفريق في وجوده بالمباريات 7 أهداف فقط وحافظ على نظافة شباك الأبيض في 11 مباراة، ارتكب خطأ تسبب في ركلة جزاء وتحصل على 5 بطاقات منها 1 حمراء.

على مستوى استعادة الكرة يتفوق الونش بـ 271 مرة في كل الحالات سواء صراع ثنائية أو هوائية وكذلك الالتحامات واستخلاص الكرة.

يليه شبانة بـ 254 مرة، ومرعي 183 ثم عبد الغني بـ 156 علما بأنه الأقل في عدد المباريات.

وإليكم بعض الأرقام الأخرى التي توضح ما قدمه الرباعي حتى الآن في الدوري:

مرعي أكثر من لمس الكرة وكذلك إكمالا للتمريرات الصحيحة كون وادي دجلة يعتمد على التمرير الأرضي وبناء الهجمات من الخلف.

يبرز الونش في تمرير الكرة الطولية بنسبة تصل إلى 3 كرات لكل مباراة.

فيما تقل نسبة التمريرات عند شبانة إذ أسوان يعتمد على دفاع المنطقة واللعب على الكرات الطولية والمرتدات السريعة.

هجوميا: يعد شبانة الأفضل مستفيدا من عرضيات عمرو الحلواني المتقنة فسجل 3 أهداف بكرات رأسية جميعها من صناعة الحلواني المتخصص، وهو الأكثر تسديدا برصيد 9 كرات على مرمى الخصوم.

رقميا قد يفيد هذا الزمالك في ظل اعتماد الفريق على الكرات العرضية: الزمالك أكثر من أرسل كرات عرضية في الدوري الموسم الحالي برصيد 600 كرة عرضية.

وكذلك الزمالك أكثر فريق تمريرا في الدوري بعد مرور 26 جولة برصيد 13000 تمريرة ووصلت نسبة دقة التمريرات إلى 82%.

مرعي لم يسجل من 6 محاولات، نفس الأمر للونش الذي لم يهز الشباك من 12 محاولة وأقربها ارتطمت بالعارضة، فيما سجل عبد الغني هدفا جاء في شباك المصري من أصل 3 تسديدات.

وأخيرا يعد المراوغات سلاح ذو حدين للمدافع، إما أن تمر أو تتسبب لفريقك في مشكلة.

مرعي كونه أكثر من يتسلم الكرة ويمرر فهو الأكثر في الرباعي إكمالا للمراوغات الناجحة بـ 8 من أصل 9، يليه الونش 7 مراوغات ناجحة من أصل 9.

ومراوغتان صحيحتان بنسبة 100% لعبد الغني، ونفس النسبة لشبانة الذي قدم مراوغة واحدة فقط الموسم الجاري.

وأخيرا: نحن أمام مدافعان أحدهما يجيد التمريرات من الخط الخلفي وبناء اللعب ويتسم بالهدوء، كمحمود مرعي، بينما يمتلك محمود شبانة القدرة على إنهاء الهجمات بضربات رأسية ليصبح سلاحا جديدا في التسجيل.

خطة كارتيرون والشكل الذي سيود أن يلعب به وكيفية الاعتماد على عناصره في الموسم المقبل، هي من ستحدد من هو الاسم الأمثل لارتداء قميص الأبيض قريبا.

* الأرقام من كوراستاتس