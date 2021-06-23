إدانة ضابط شرطة بقتل لاعب أستون فيلا السابق

أدين ضابط شرطة بتهمة القتل غير المتعمد لداليان أتكينسون لاعب أستون فيلا ومانشستر سيتي بعدما تعامل معه بمسدسات الصعق في 2016.

وأفادت صحيفة جارديان أن الضابط بنيامين مونك من قوة شرطة ميرسيا أدين بالقتل من قبل هيئة محلفين محكمة برمنجام.

كما اتُهم مونك بالكذب بشأن روايته، حيث تم العثور على دم أتكينسون في أربطة حذاء الشرطة الخاص به.

مونك هو أول ضابط يُدان بالقتل الخطأ أثناء تأدية عمله منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ماذا حدث؟

في البداية، تلقت الشرطة بلاغا من شقيق داليان والجيران عن قيام شقيقه الذي كان يعاني من مشاكل صحية بتهديد والدهما بالقتل واقتحام المنزل.

حين وصلت الشرطة إلى موقع البلاغ وجدت أتكينسون في حالة من الغضب الشديد وهو يحاول فتح باب منزل والده فقام الظباط بصعقه دون العلم بحالته المرضية.

حين تعامل معه الشرطي بالصاعق الكهربائي فشل في أول محاولتين، بعدها قام أتكينسون بكسر زجاح باب المنزل، قبل أن ينجح في المحاولة الثالثة لصعقه.

لكن اللاعب السابق أصيب بسكتة قلبية بعدما صعق لمدة 33 ثانية، وهي مدة أكثر من ستة أضعاف المدة القياسية البالغة خمس ثوان.

من جهتها قامت ماري إلين بيتلي سميث زميلة مونك بضرب أتكينسون بهراوة بعد سقوطه بسبب الصعق الكهربائي.

فيما قام مونك بركله مرتين في رأسه بقوة، لدرجة تركت بصمات حذائه في جبين أتكينسون.

ولفظ لاعب ميتز الفرنسي السابق أنفاسه الأخيرة وهو في الطريق إلى المستشفى.

القضية وصلت إلى المحاكم وظلت قيد المحاكمة حتى أدين مونك بجريمة القتل غير المتعمد.

West Mercia Police Pc Benjamin Monk has been found guilty of the manslaughter of ex-footballer Dalian Atkinson but cleared of his murder after a trial at #Birmingham Crown Court. pic.twitter.com/3jHd2l58iU — Radio News Hub (@radionewshub) June 23, 2021

أتكينسون لعب لأندية عديدة منها إبسويتش تاون وشيفلد وينزداي في إنجلترا وريال سوسييداد الإسباني وأستون فيلا وفناربخشه التركي وميتز الفرنسي ومانشستر سيتي واتحاد جدة السعودي ودايجون سيتيزن وجيونبوك هيونداي موتورز في الصين.

وتوفي المهاجم الذي لم يلعب دوليا عن عمر يناهز الـ48 عاما.

وسجل أتكينسون عبر مشواره أكثر من 75 هدفا في 246 مباراة.

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