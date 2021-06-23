مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

شرح مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لا مانع من تقدم أي اتحاد بطلب لتغيير موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكشف "أي طلب سيتم تحويله للمكتب التنفيذي لـ كاف".

وأتم "وطالما هناك موافقة من الناديين المشاركين في المباراة لا نظن أن طلب تغيير الموعد سيُرفض".

ويفكر المنتخب الأولمبي المصري، في تقديم اقتراح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريق اتحاد الكرة، بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو بالدار البيضاء، وهو نفس موعد الدخول الأخير للاعبي المنتخب الأولمبي للفقاعة الطبية في أولمبياد طوكيو، الأمر الذي قد يهدد لاعبي الأهلي بالغياب عن الأولمبياد.

وقال علاء عبد العزيز مدير المنتخب في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا مجال لمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل أي استثناء بشأن تأخير انضمام لاعبي الأهلي إلى الفقاعة الطبية، إجراءات كورونا صارمة للغاية".

وشدد "هناك اقتراح آخر بمطالبة كاف بتقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يومين خاصة أن هذا الاقتراح يفيد أيضا نادي كايزر تشيفز حال تأهله للنهائي لأنه يضم بين صفوفه 5 لاعبين في منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي".

وفاز الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي 1-0 في رادس، فيما فاز كايزر تشيفز 1-0 على الوداد المغربي في الدار البيضاء.