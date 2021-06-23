المنتخب الأولمبي يكشف: هناك اقتراح بمطالبة كاف بتقديم نهائي دوري أبطال إفريقيا يومين

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

يفكر المنتخب الأولمبي المصري، في تقديم اقتراح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريق اتحاد الكرة، بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو، وهو نفس موعد الدخول الأخير للاعبي المنتخب الأولمبي للفقاعة الطبية في أولمبياد طوكيو، الأمر الذي قد يهدد لاعبي الأهلي بالغياب عن الأولمبياد.

وقال علاء عبد العزيز مدير المنتخب في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا مجال لمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل أي استثناء بشأن تأخير انضمام لاعبي الأهلي إلى الفقاعة الطبية، إجراءات كورونا صارمة للغاية".

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وأردف "ننتظر التنسيق بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي".

وشدد "هناك اقتراح آخر بمطالبة كاف بتقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يومين خاصة أن هذا الاقتراح يفيد أيضا نادي كايزر تشيفز حال تأهله للنهائي لأنه يضم بين صفوفه 5 لاعبين في منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي".

وفاز الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي 1-0 في رادس، فيما فاز كايزر تشيفز 1-0 على الوداد المغربي في الدار البيضاء.

طوكيو 2020 في إفريقيا
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